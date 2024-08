Ataque de homens armados fere pelo menos 10 indígenas em Douradina

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Grupos representantes de indígenas divulgaram neste sábado (3) terem sido atacados por "jagunços fortemente armados" em Douradina (MS) um dia depois de a Força Nacional ter se retirado do local.

Segundo informações do Cimi (Conselho Indigenista Missionário) e da Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil), os homens atiraram com munição letal e balas de borracha contra indígenas Guarani e Kaiowá.

Dez indígenas ficaram feridos, dois em estado grave, segundo o Cimi. Um deles foi atingido na cabeça e o outro, no pescoço - ainda não se sabe se foram alvejados por munição letal ou não. Ambos foram levados ao Hospital da Vida, em Dourados, junto com outros seis indígenas que ficaram feridos de maneira menos grave

O ataque deste sábado ocorreu na retomada Pikyxyin, uma das sete na Terra Indígena Lagoa Panambi, de acordo com o Cimi. Os indígenas informam também que outro ataque já havia sido registrado na terra na sexta-feira (2).

Representantes dos indígenas acionaram os ministérios da Justiça, dos Povos Indígenas e dos Direitos Humanos, além do MPF (Ministério Público Federal) e da Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena), que atendeu ao chamado para atender os feridos.

O Ministério da Justiça, a quem a Força Nacional está subordinada, não se pronunciou até a publicação desta reportagem.