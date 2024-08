Dono de casa onde avião caiu em SP fez homenagem às vítimas no Dia dos Pais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O proprietário do imóvel onde um avião caiu na sexta-feira (9) em Vinhedo (SP), fez uma homenagem no Dia dos Pais às 62 vítimas mortas no acidente.

Luis Augusto Oliveira, analista de sistemas, resolveu deixar flores e velas no quintal. A ação foi divulgada por meio de um vídeo nas redes sociais neste domingo (11), durante a data comemorativa. Ele também relatou ter levado chocolate ''para as duas crianças'' que morreram na tragédia.

''Fica aos familiares os meus sentimentos, a minha solidariedade e tenha certeza que nesse dia especial deixei depositado lá um vaso de flor, uma lâmpada acesa, uma velinha, um chocolatinho porque teve crianças ali'', disse.

''Hoje eu acolho 62 famílias dentro do meu coração'', afirmou o morador. Ele ainda contou dedicar bastante tempo em cuidados com o jardim. ''Deixei um espaço maravilhoso na minha casa para que ali eles descansem suas almas e deixe a família toda confortável.''

Família de Luis Augusto saiu ilesa. Apesar de estarem dentro da casa no momento de queda da aeronave, o analista de sistemas relatou que ninguém ficou ferido.

*

LISTA DE PASSAGEIROS

Adriana Santos

Adriano Daluca Bueno

Adrielle Costa

Alipio Santos Neto

Ana Caroline Redivo

Andre Michel

Antonio Deoclides Zini Junior

Arianne Risso

Constantino Thé Maia

Daniela Schulz Fodra

Denilda Acordi

Deonir Secco

Diogo Avila

Edilson Hobold

Eliane Andrade Freire

Gracinda Marina Castelo da Silva

Hadassa Maria da Silva

Hiales Carpine Fodra

Isabella Santana Pozzuoli

Jose Carlos Copetti

José Cloves Arruda

José Roberto Leonel Ferreira

Josgleidys Gonzalez

Joslan Perez

Kharine Gavlik Pessoa Zini

Laiana Vasatta

Leonardo Henrique da Silva

Liz Ibba Do Santos

Lucas Felipe Costa Camargo

Luciani Cavalcanti

Luciano Trindade Alves

Maria Auxiliadora Vaz De Arruda

Maria Parra

Maria Valdete Bartnik

Mariana Belim

Mauro Bedin

Mauro Sguarizi

Miguel Arcanjo Rodrigues Junior

Nelvio José Hubner

Paulo Alves

Pedro Gusson do Nascimento

Rafael Alves

Rafael Fernando dos Santos

Raphael Bohne

Raquel Ribeiro Moreira

Regiclaudio Freitas

Renato Bartnik

Renato Lima

Ronaldo Cavaliere

Rosana Santos Xavier

Rosangela Maria De Oliveira

Rosangela Souza

Sarah Sella Langer

Silvia Cristina Osaki

Simone Mirian Rizental

Thiago Almeida Paula

Tiago Azevedo

Wlisses OliveiraLISTA DE TRIPULANTES

Danilo Santos Romano, 35 anos.

Debora Soper Avila, 28 anos

Humberto de Campos Alencar e Silva, 61 anos

Rubia Silva de Lima, 41 anos