Caixões de casal que morreu em queda de avião unidos por laço e alianças

Um casal que morreu na queda de um avião em Vinhedo, São Paulo, na sexta-feira (9), foi unido no seu último adeus. Os caixões de Daniela Schulz Froda e do marido, Hiales Carpine Froda, foram unidos por uma fita branca, com alianças.

O casal, ela fisiculturista e ele policial rodoviário, estão entre as 62 vítimas mortais do acidentes aéreo. Os corpos foram velados em Santa Rosa, Noroeste do Rio Grande do Sul, cidade onde a mulher nasceu.

Os dois estavam no voo com objetivo de seguirem de São Paulo para os Estados Unidos, onde Daniela ia ter uma competição.

Vale lembrar que o avião que caiu era da companhia Voepass, um turbo-hélice 72-500 fabricado pela ATR, uma filial conjunta da Airbus e da empresa italiana Leonardo, que tem a sua fábrica de montagem na cidade francesa de Toulouse.

O avião pode transportar 68 passageiros e tem um alcance de até 772 milhas náuticas (cerca de 1.430 quilômetros).

A aeronave da Voepass fazia o trajeto entre a cidade de Cascavel e São Paulo, com 58 passageiros e quatro tripulantes a bordo, e caiu quando faltavam cerca de 80 quilômetros para chegar ao destino.

