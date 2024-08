Gil Rugai, condenado por matar pai e madrasta, é solto após decisão da Justiça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-seminarista Gil Rugai, 44, condenado a 33 anos de prisão por matar o pai e a madrasta, foi solto nesta quarta-feira (14), após a Justiça de São Paulo conceder progressão para o regime aberto. Ele estava preso desde 2004.

Por volta das 15h, Rugai deixou o complexo penitenciário de Tremembé, no interior paulista, conhecido por abrigar condenados em crime de grande repercussão midiática. Ele será monitorado por tornozeleira eletrônica e receberá visitas periódicas de um policial.

O pedido de progressão para o regime aberto foi protocolado em 2023. No processo, o Ministério Público se manifestou foi contra a mudança, destacando a periculosidade do preso.

No entanto, a juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani, do Departamento Estadual de Execução Criminal, afirmou em sua decisão que, principalmente pela boa conduta enquanto encarcerado, Rugai "comprovou a presença dos requisitos legais necessários" para a progressão do regime.

A Promotoria afirma que deve recorrer da decisão.

Procurada, a defesa de Gil Rugai não atendeu às ligações da reportagem.

ENTENDA O CASO

Gil Rugai foi responsável, segundo as investigações, pela morte do pai e da madrasta. O empresário Luiz Rugai e a mulher, Alessandra Troitino, foram assassinados a tiros em casa, no bairro de Perdizes (zona oeste de São Paulo), em 2004.

Exames realizados em uma marca de sapato deixada na porta da sala de vídeo -onde Luiz teria tentado se esconder- apontaram que quem arrombou a porta teria lesões nos pés.

O IC (Instituto de Criminalística) realizou então exames de ressonância magnética da planta dos pés de Gil Rugai, que apontaram tais ferimentos.

Antes do crime, as vítimas tiveram a preocupação de trocar as fechaduras da casa, onde Gil Rugai havia morado até dias antes das mortes. A polícia descobriu que a fechadura dos fundos da residência, porém, não havia sido trocada.

No dia do crime, nada foi roubado. Durante as buscas na casa, a polícia encontrou uma nota fiscal de compra de um coldre para pistola 380, mesmo calibre usado para matar o casal, munição e um certificado de conclusão de curso de tiro em nome de Gil Rugai.

Além das provas colhidas na casa, a polícia levantou a hipótese de o crime ter ligação com o afastamento do filho da empresa do pai, a Referência Filmes.

Gil Rugai estaria envolvido em um desfalque de cerca de R$ 100 mil na empresa e por isso teria sido demitido do departamento financeiro. A madrasta, segundo o gerente do banco onde a Referência Filmes tinha conta, proibiu que o enteado a movimentasse.

Uma pistola foi encontrada durante a limpeza da tubulação de esgoto de um prédio nos Jardins (zona oeste da capital), onde Gil Rugai tinha um escritório. Segundo os peritos, a arma foi usada para matar o casal.