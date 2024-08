Ladrão rouba casa e estupra mulher de 86 anos em Minas Gerais

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Minas Gerais procura um homem suspeito de ter invadido a casa de uma idosa de 86 anos em Sete Lagoas, na região central do estado, na última quinta-feira (22), e a estuprado.

Ele também teria roubado uma televisão, uma faca, R$ 200 em dinheiro e um cartão bancário da vítima e fugido após cometer o crime.

A idosa foi atendida pela Polícia Militar e levada até um hospital municipal para exames médicos e atendimento psicológico.

Os relatos foram feitos à Polícia Militar pela sobrinha da idosa. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi à casa da vítima na tarde de quarta (21) para pedir um copo de água e pediu que ela guardasse sua mochila enquanto ele ia até a rodoviária.

A idosa, que tem problemas de visão, recusou o pedido em um primeiro momento, mas aceitou depois que o suspeito disse que a conhecia.

Cerca de 12 horas depois, às 4h de quinta (22), o homem retornou à casa, pulou o portão e disse que tinha voltado para pegar a mochila. A idosa se recusou a abrir a porta, mas o suspeito invadiu a residência pela janela.

Ainda de acordo com o relato da sobrinha à PM, o homem levou a idosa para o quarto e a estuprou por cerca de três horas. Antes de sair ele também teria agredido a vítima com socos.

A Polícia Civil afirmou que a perícia esteve no local e coletou vestígios para as investigações, incluindo peças de roupas e um telefone celular que o suspeito teria esquecido no local.

Disse também que investigadores da delegacia especializada de atendimento à mulher do município realizam diligências para localizar o suspeito.