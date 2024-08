Ninguém acerta dezenas, e prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 9,5 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou nesta quinta-feira o sorteio do concurso 2.768 da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 5.865.639,48. As dezenas sorteadas foram: 02, 18, 32, 28, 33 e 12. Como nenhum apostador acertou os seis números, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 9,5 milhões para o próximo sorteio, que será realizado neste sábado.

Embora ninguém tenha levado o prêmio principal, 36 apostas acertaram a quina e cada uma receberá R$ 46.680,86. Além disso, outras 3.474 apostas acertaram a quadra e ganharão R$ 691,05 cada.

Os sorteios da Mega-Sena acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição. O valor mínimo para apostar é de R$ 5,00, e além do prêmio principal, é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco dezenas.



