Com temperaturas acima dos 40°C, país terá nova onda de calor em setembro

De acordo com a previsão do ClimaTempo, o frio dos últimos dias está com os dias contados. A partir da próxima segunda-feira (2), uma massa de ar quente e seco se instalará sobre a maior parte do Brasil, elevando as temperaturas em todo o país.

Esse período de calor intenso não deve ser breve. Os meteorologistas preveem que a atual onda de calor perdure até meados da segunda quinzena de setembro. Durante esse período, o tempo seco será predominante, e a maioria das regiões só verá chuvas no final de setembro ou no início de outubro.

A partir do dia 19 de setembro, uma frente fria está prevista para chegar e proporcionar um alívio temporário, reduzindo as temperaturas em alguns estados. Contudo, até lá, o Brasil enfrentará dias de calor extremo e umidade do ar extremamente baixa, abaixo de 12%, comparável às condições de desertos.

Segundo o ClimaTempo, "esta pode ser a onda de calor mais intensa em comparação com as duas anteriores de 2024, ocorridas em março/abril e maio, tanto em termos de duração quanto de temperaturas".

Leia Também: Reino Unido: Mulher quase tem perna amputada após ser picada por aranha