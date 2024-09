Avião cai após tentar arremeter no interior do MS e deixa dois mortos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte caiu, neste sábado (31), no município de Costa Rica (MS), próximo à divisa do estado com Goiás.

O acidente ocorreu por volta do meio-dia de hoje. A aeronave pegou fogo após a queda. Duas pessoas que estavam no avião morreram no local, segundo informações repassadas pelo quartel local do Corpo de Bombeiros.

O avião fazia voo de teste no momento. Ele tentou posar, mas arremeteu e não conseguiu ganhar atitude, caindo em seguida e já pegou fogo, conforme relatos de testemunhas. Não foi possível nem mesmo identificar o prefixo do avião. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e brigadistas da usina.

A aeronave caiu entre o aeroporto da cidade e uma usina de cana-de-açúcar. O tempo estava aberto e não havia fumaça de queimadas na região. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.