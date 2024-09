Deolane Bezerra é levada para presídio e ficará em cela separada, diz governo de PE

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A influenciadora e advogada Deolane Bezerra, presa na manhã desta quarta-feira (4) em operação da Polícia Civil de Pernambuco, foi levada nesta tarde para a Colônia Penal Feminina do Recife, conhecida como Bom Pastor. Antes de dar entrada no presídio ela acenou para os fãs que estavam no local.

Após passar a manhã prestando depoimento no Departamento de Repressão aos Crimes Pateimoniais (Depatri) e realizar o exame de corpo de delito no IML, Deolane foi levada para a Colônia Penal, onde ficará em uma cela separada. A informação foi confirmada pela Seap-PE (Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco).

"Por se tratar de um caso de repercussão, a unidade prisional tomou as medidas cabíveis de segurança a fim de resguardar a integridade física da pessoa privada de liberdade, mantendo-a em cela reservada", afirmou a pasta, em nota. A influenciadora irá passar por audiência de custódia no local.

Presa na mesma operação, Solange Alves, mãe de Deolane, foi encaminhada ao mesmo presídio.

Mãe e filha foram presas no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife, pela operação Integration. A investigação, que começou no ano passado, mira uma organização criminosa que atua em jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

A casa da família em São Paulo também foi alvo de busca da polícia, que apreendeu itens como relógios e dinheiro, disse a advogada Dayanne Bezerra, irmã de Deolane.

A defesa da influenciadora afirmou que ainda não teve acesso aos autos e não sabe o teor da acusação contra ela, já que o processo corre em segredo de Justiça.

Nas redes sociais, Deolane publicou uma carta em que diz ser vítima de perseguição e injustiça.

"Estou passando aqui para tranquilizá-los e afirmar mais uma vez que estou sofrendo uma grande injustiça. É notório o preconceito e a perseguição contra minha pessoa e minha família, mas isso tudo servirá para provar mais uma vez para todos vocês que não pratico e nunca pratiquei 'crimes'", escreveu a influenciadora.

A Colônia Penal Feminina do Recife já esteve entre as quatro unidades prisionais femininas do país tidas como modelo. A avaliação é decorrente de uma pesquisa realizada em 2018 pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça), levando em conta boas práticas no atendimento, especialmente às mães presas.

