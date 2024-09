Adolescente de 14 anos brinca de assaltar amigos e é morto pela PM da Bahia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um adolescente de 14 anos morreu em Feira de Santana (na Bahia), na tarde de sexta-feira (6) após ser atingido por tiros disparados por uma equipe da PM (Polícia Militar).

De acordo com testemunhas, o menino fez uma brincadeira e fingiu assaltar dois amigos dele que estavam na rua. Os policiais militares que passavam pelo local, porém, acharam que a ação era uma tentativa de roubo e atiraram. O jovem foi atingido por um disparo, e os agentes envolvidos no caso foram afastados.

De acordo com a família, o adolescente, identificado como Mateus dos Santos Souza, queria assustar os amigos da escola.

Ele estava na garupa de uma moto pilotada por um homem quando viu dois amigos, no bairro Papagaio, e usou um celular para simular uma arma.

"Ele saiu para ir para o trabalho, ele tava passando na motocicleta com um cara e passaram dois amigos dele que estavam voltando da escola e ele simplesmente brincou. Puxou o celular e falou 'passa tudo'. Sempre ele teve essas brincadeiras. Só que quando ele fez essa brincadeira os policiais viram e começaram a efetuar os disparos. Ele caiu no chão e perdeu muito sangue", disse Mayane Sousa, irmã de Mateus, em entrevista à TV Subaé, afiliada da TV Globo.

Uma viatura da PM passava pelo local e atirou contra o adolescente e o piloto da moto.

O adolescente foi atingido na região da virilha. Ele foi levado ao Hospital Emec, passou por cirurgia, mas morreu na madrugada deste sábado (7).

O motociclista também foi atingido na região do ombro e recebeu alta no sábado.

Familiares e amigos fizeram uma manifestação no sábado no bairro Papagaio depois da confirmação do morte. Foi colocado fogo em pneus e madeira. Uma via chegou a ser interditada

Em nota, a PM da da Bahia afirmou que uma equipe estava fazendo a ronda quando viu duas pessoas em uma motocicleta trafegando na contramão.

"No momento da aproximação, os ocupantes da motocicleta anunciaram um assalto a dois jovens que usavam uniformes escolares. Diante da negativa de acatar a verbalização policial e do movimento brusco de um dos suspeitos, que sacou um objeto da cintura e o apontou na direção dos jovens, os policiais, em conformidade com os procedimentos operacionais padrões, efetuaram disparos de arma de fogo, atingindo os ocupantes da motocicleta", traz trecho da nota.

"As circunstâncias da operação foram registradas na Central de Flagrantes, no Sobradinho, e serão devidamente apuradas conforme os trâmites legais, visando o completo esclarecimento dos fatos", afirmou a corporação.

Em entrevista, o Major da PM, Jorge Freitas, afirmou que a PM lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com os familiares pela perda de Mateus.

"Imediatamente após o ocorrido, o nosso comandante de região já determinou o procedimento apuratório e o afastamento dos policiais militares da atividade da corporação. A gente concluir nesse momento como ocorreu de fato a diligência é até leviano. O procedimento apuratório é justamente para esclarecer as circunstâncias", afirmou à TV Suabé.