Padre Fabrício Rodrigues morre em acidente de moto no Pará

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O padre Fabrício Rodrigues, 29, morreu nesta sexta-feira (13) após uma colisão da moto que pilotava com um cavalo em São João do Araguaia (PA), a 724 km de Belém. O acidente aconteceu na rodovia BR-230, na zona rural da cidade. O cavalo também morreu no acidente.

Fabrício Rodrigues era padre na Paróquia Bom Pastor, em Marabá, cidade próxima a São João do Araguaia no interior paraense.

O religioso também era cantor, e seu perfil no Instagram tem mais de 600 mil seguidores. Nesta sexta a conta já reúne diversas homenagens feitas por amigos e admiradores do padre.

O velório começou na tarde desta sexta e segue até a manhã do sábado (14), quando o corpo será sepultado no Cemitério Municipal da Folha 29, segundo a Diocese de Marabá.

A prefeitura lamentou a morte e lembrou que o padre era torcedor do Águia de Marabá, time de futebol da cidade.

A Polícia Civil do Pará afirmou que perícias foram solicitadas e que o caso foi registrado na delegacia de São João do Araguaia.