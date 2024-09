Justiça retira sigilo do caso das bets que mira Deolane e Gusttavo Lima

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A juíza Andréa Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, retirou nesta terça-feira (24) o sigilo do processo da Operação Integration, que investiga uma suposta organização criminosa que atua em jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

A decisão foi tomada um dia após o desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, do TJ-PE, determinar a revogação de prisões preventivas de 17 investigados, inclusive a advogada e influenciadora Deolane Bezerra e o CEO da Esportes da Sorte, Darwin Filho.

Ao retirar o sigilo, a juíza entendeu que "as diligências necessárias, que requerem sigilo para assegurar seu sucesso, já foram concluídas" e frisou que toma a decisão "tendo em vista a importância da transparência na apuração em questão".

O sigilo continuará apenas para "elementos que se relacionam com a proteção da vida privada e da intimidade dos indivíduos, bem como a necessidade de resguardar informações que não possuem relação direta com os fatos objeto da presente investigação". O segredo de Justiça também vale para documentos que contenham informações sobre menores de 18 anos e dados de sigilo fiscal e bancário.

Andréa Calado da Cruz é a mesma juíza que determinou, na segunda-feira (23), a prisão do cantor Gusttavo Lima no âmbito da operação por suspeita de ajudar dois até então foragidos de mandados de prisão a permanecerem fora do país.

