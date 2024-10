Marido registra filha com nome errado, e influenciadora viraliza na web

A influenciadora Fabia Godoi, de 35 anos, passou por uma situação inusitada e compartilhou o ocorrido com seus mais de 70 mil seguidores no Instagram. Ela revelou que seu marido, Anderson Guedes, de 39 anos, cometeu um engano ao registrar a filha recém-nascida. Em vez de "Alice", o nome escolhido para a bebê, ele trouxe para casa a certidão de nascimento com o nome escrito como "Alici".

"Quando ele chegou com a certidão em casa, eu quase tive um treco", disse Fabia em um vídeo postado no dia 17 de setembro, que já ultrapassou 2 milhões de visualizações. A influenciadora, que vive em São José dos Campos (SP) com a família, explicou que o erro a deixou apreensiva durante todo o final de semana, já que o registro foi feito na sexta-feira, o que a impediu de resolver o problema de imediato.

Na segunda-feira seguinte, o casal foi ao cartório para tentar corrigir o erro. Para seu alívio, o cartório admitiu que o erro foi deles, e a correção foi feita sem que fosse necessário pagar a taxa de R$ 180 para retificação. "Graças a Deus, a moça que nos atendeu foi super gentil", relatou Fabia.

A influenciadora brincou sobre a situação em suas redes sociais, deixando um conselho para outras mães: "Já fica o alerta: se for mandar o papai registrar o bebê, não esqueça de mandar uma colinha." Nos comentários da publicação, muitos seguidores compartilharam histórias semelhantes. Uma pessoa comentou que também passou por um erro no cartório, enquanto outra contou que o marido mudou o nome do filho sem avisar, registrando um dos primeiros nomes que a mãe havia sugerido inicialmente.







