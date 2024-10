Vereador reeleito no Piauí morre de infarto durante apuração de votos

O vereador Geraldo Corado (MDB), de 51 anos, faleceu no domingo, 6 de outubro, durante a apuração dos votos das eleições municipais em Sebastião Barros, no Sul do Piauí. Ele havia sido reeleito com 289 votos, sendo o segundo mais votado da cidade. A notícia foi confirmada por meio de uma publicação em suas redes sociais oficiais. Segundo o jornal local Corrente em Ponto, Corado sofreu um infarto pouco antes da oficialização de sua reeleição.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do então vereador eleito, Geraldo Corado. Deixamos nossas sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de dor. Sua dedicação e compromisso com a comunidade jamais serão esquecidos", informou a nota publicada nas redes sociais.

A família de Corado também utilizou as redes sociais para comunicar que o velório aconteceu na noite de domingo em uma funerária em frente ao Hospital Regional de Corrente. O sepultamento foi realizado nesta segunda-feira, 7 de outubro, às 16h, no povoado Canto Alegre, zona rural de Sebastião Barros.

Corado era mestre em Educação Ambiental pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e presidiu a Câmara de Vereadores de Sebastião Barros entre 2021 e 2022.

