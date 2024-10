Mãe alerta sobre como vape contribuiu para morte de filho aos 20 anos

Lia Paiva, mãe de Diego Paiva dos Santos, de 20 anos, relatou que, embora o vape não tenha sido a causa direta da morte de seu filho, o uso prolongado comprometeu gravemente os pulmões dele, dificultando a recuperação quando uma bactéria se alojou no ombro de Diego após uma lesão de jiu-jitsu. Ele foi internado e intubado após a infecção se espalhar, e acabou falecendo em 7 de agosto devido a um infarto pulmonar. Lia acredita que o uso do vape fragilizou a capacidade dos pulmões de reagir adequadamente à infecção.

De acordo com o G1, Diego sofreu inicialmente uma dor no ombro, que parecia ser apenas uma lesão, mas posteriormente foi diagnosticado com uma grave infecção bacteriana. A família suspeita que a bactéria entrou por meio de um furúnculo causado no tatame de jiu-jitsu. Ele foi hospitalizado em estado de choque séptico e rapidamente encaminhado à UTI. Embora tenha apresentado melhora em outros órgãos como fígado e rim, o pulmão estava severamente comprometido, e ele não resistiu.

Lia comparou as imagens dos pulmões do filho antes e após a infecção, ressaltando o grau de destruição causada pela bactéria. Segundo ela, "não foi o vape que causou a morte do meu filho, mas o pulmão dele ficou comprometido pelo uso do vape". A mãe também mencionou o hábito compulsivo de Diego em usar o vape desde os 15 anos, apesar de seus esforços para fazê-lo parar. Diego chegou a fumar o dispositivo até durante as internações, mesmo após alertas médicos sobre os danos ao pulmão.

A pneumologista Margareth Dalcolmo explicou também ao site G1, que os cigarros eletrônicos, como o vape, causam uma destruição irreversível nos pulmões devido à grande quantidade de substâncias tóxicas presentes. Ela afirmou que a adição à nicotina nesses dispositivos é extremamente rápida e o dano ao pulmão pode ser semelhante ao enfisema pulmonar em pouco tempo de uso.

Apesar da proibição do vape no Brasil desde 2009, o número de usuários cresceu rapidamente, com dados mostrando que o total de usuários quadruplicou em quatro anos, de 500 mil em 2018 para 2,2 milhões em 2022. Mesmo com a proibição, o vape ainda é facilmente encontrado à venda.