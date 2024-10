Homem e filha de 14 anos assaltam motorista de aplicativo em Blumenau

Em Blumenau, Santa Catarina, um homem de 31 anos e sua filha de 14 foram responsáveis pelo assalto a um motorista de aplicativo na madrugada de sábado, dia 26. O crime foi registrado pela câmera de segurança do veículo e ocorreu enquanto pai e filha ameaçavam o motorista.

De acordo com informações da NSC, o assaltante, armado com uma pistola, apontou a arma para o motorista e exigiu obediência. Durante o assalto, ele declarou: “Vou falar bem calmo contigo, mano. Para o carro e bota as duas mãos no volante. Se tirar a mão do volante, eu te estouro”, conforme registrado pela câmera do veículo.

A filha, menor de idade, revistou o motorista e anotou as senhas do celular, agindo sob a orientação do pai. Após várias ameaças, o motorista foi liberado, e os assaltantes fugiram com o carro.

A polícia foi acionada imediatamente, e, em cerca de duas horas, o veículo foi recuperado e devolvido ao proprietário. Os suspeitos foram localizados por volta das 5h da manhã, resultando na prisão do homem.

