Casal de idosos é encontrado morto e amarrado no Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um casal de idosos foi encontrado morto dentro de casa, neste domingo (27), na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro. A Delegacia de Homicídios investiga o caso.

Policiais militares foram chamados para uma ocorrência no bairro da Portuguesa, área de classe média na Ilha do Governador. Ao entrarem na residência, os agentes constataram as mortes de Selma Muniz Santos, 76, e de Antonio Sidinei Rocha Santos, 68.

O comando do 17° Batalhão, da Ilha, disse que Selma e Antonio foram encontrados amarrados em cômodos diferentes da casa. Havia marcas de sangue no local.

Selma Muniz era ex-professora de uma escola pública municipal na Ilha do Governador. Nas redes sociais, ex-alunos lamentaram a morte da idosa.