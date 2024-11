Frente fria faz cair temperatura e traz chuvisco para o fim da semana em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chegada de uma fraca frente fria ao longo do litoral paulista traz mudanças no tempo e na temperatura para os próximos dias em São Paulo, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da prefeitura.

Esta quinta-feira (21) terá muitas nuvens e ventos soprando do sul. Por causa disso, a temperatura apresenta declínio e há potencial para chuvas isoladas, fracas, além de chuviscos, principalmente entre a tarde e a noite. A temperatura mínima prevista é de 18°C e a máxima, de 24°C.

Na sexta (22), esse sistema se afasta, mas os ventos que sopram do mar favorecem o ingresso de umidade e a formação de muitas nuvens em toda a faixa leste paulista.

Com essa alteração, há potencial para períodos com chuva fraca e garoa ocasional na capital paulista e Grande São Paulo. Os termômetros permanecem em declínio, com a mínima esperada de 17°C e a máxima de 21°C.

É um forte rebaixamento da temperatura em relação à registrada no feriado da Consciência Negra nesta quarta-feira (20).

De acordo com as estações meteorológicas automáticas do CGE, os termômetros chegaram a marcar 33°C no Butantã, na zona oeste da cidade, e 24°C em Parelheiros, no extremo da zona sul.

Leia Também: Vulcão na Islândia entra em erupção pela 10ª vez em três anos; veja