Dois homens são presos sob suspeita matar adolescente de 15 anos em MG

(FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu nesta terça-feira (26) dois homens sob suspeita de envolvimento na morte de uma adolescente de 15 anos, em Sete Lagoas, na região central do estado.

Sophia Louise Gonçalves Rodrigues Gerra foi encontrada morta, com sinais de violência, em uma estrada de terra, na manhã do último domingo (24).

Os dois suspeitos, que não tiveram os nomes divulgados pela polícia, foram presos em flagrante pelo crime de feminicídio. A Folha de S.Paulo não conseguiu localizar a defesa deles.

A mãe de Sophia disse à polícia que a jovem saiu de casa, na noite de sábado (23), para ir a uma festa e não retornou. Com a ausência da filha até a manhã do dia seguinte, a mãe notificou o desaparecimento da adolescente às autoridades.

Pouco antes de desaparecer, Sophia gravou um vídeo. Nas imagens, ela aparece dançando e cantando ao lado de alguns jovens.

"Há informações de que era uma festa com muita bebida alcoólica, drogas e que quatro indivíduos haviam dado 'boa noite, Cinderela' para essa adolescente e ela não foi mais vista", afirmou a delegada Márcia Máximo, que investiga o caso.

De acordo com a investigação, a jovem teria saído do local com os dois suspeitos em um veículo Honda Civic prata.

Na manhã seguinte, um morador do bairro Jardim Arizona, que passeava com o cachorro em uma estrada de terra, encontrou o corpo da adolescente e acionou a polícia.

A delegada Márcia Máximo disse que a adolescente foi achada com um corte profundo no pescoço, seminua e com marcas de pneu no corpo.

"Essas marcas de pneu, segundo o que foi apurado, foram para simular o atropelamento da vítima. No local foram encontrados fragmentos possivelmente do para-choque do veículo utilizado na prática criminosa", afirmou.

Ainda segundo a delegada, na casa de um dos suspeitos, que preferiu permanecer em silêncio, a polícia encontrou um carro com para-choque danificado e sinais de sangue nos pneus.

O segundo suspeito negou qualquer envolvimento com o crime. No entanto, a polícia informou que há indícios de que ele também teria dopado a vítima e que foi visto dentro do veículo com ela.

Máximo afirmou que não há informações de que a jovem tenha sido estuprada. Por isso, os suspeitos foram presos pelo crime de feminicídio.

"Os suspeitos tiveram a prisão ratificada pelo crime de feminicídio, em razão do sexo feminino, pelo menosprezo à condição de mulher", explicou.

