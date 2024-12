Polícia do Ceará investiga morte de adolescente paulista em Jericoacoara

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Ceará investiga a morte de um adolescente de 16 anos, natural do litoral de São Paulo, que foi encontrado morto na última terça-feira (17) no município de Jijoca de Jericoacoara.

O pai de Henrique Marquez de Jesus, Danilo Martins de Jesus, havia publicado nas redes sociais que seu filho estava desaparecido desde a madrugada de terça.

Uma reprodução de uma câmera de segurança mostra Henrique, imobilizado com um mata-leão, sendo carregado pelos braços e pelas pernas por um grupo de pessoas.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do estado (SSPDS) disse que imagens de câmeras de segurança auxiliam os trabalhos policiais na região para elucidar o caso.

"A SSPDS ressalta que todos os esforços das Polícias Civil e Militar estão sendo empregados para elucidar o fato", disse a pasta.

Danilo, pai da vítima, disse ao portal G1 que ele e o filho estavam há uma semana fazendo turismo na Vila de Jericoacoara.

Também afirmou que, na noite em que Henrique desapareceu, o jovem teria voltado sozinho ao hotel onde estavam hospedados para recarregar o celular e descansar para a viagem de volta a São Paulo, que aconteceria no dia seguinte.