Réveillon na Paulista terá revista, cão robô e reforço policial

ISABELLA MENON

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tradicional Réveillon na avenida Paulista terá cão robô para garantir a segurança, além de revista e policiamento reforçado. A festa tem início as 16h30 com a abertura do palco e está prevista para terminar por volta das 5h da manhã.

A queima de fogos neste ano seguirá a tendência dos últimos anos e será realizada sem barulho. A novidade do evento ficará por conta de robôs de segurança.

O equipamento, que já foi usado no jogo da NFL e Fórmula 1, possui câmeras de alta resolução que captam e transmitem em tempo real diretamente para a central da Smart Sampa, sistema de monitoramento com câmeras inteligentes da cidade.

De acordo com a gestão municipal, as câmeras do robô permitem a localização de pessoas desaparecidas e foragidas da Justiça. Além disso, a prefeitura conta com uma base móvel da Smart Sampa no evento.

Segundo informações do governo paulista, haverá controle de acesso à avenida, com revistas. Também haverá reforço na segurança, feita por 1,1 mil militares, 151 viaturas, um helicóptero, drones e torres de observação. Além de 472 guardas-civis metropolitanos, 114 carros da GCM e duas bases móveis.

Ainda segundo a prefeitura, o efetivo da GCM também se prepara para receber turistas estrangeiros, com guardas que falam inglês, francês, italiano, espanhol e mandarim.

METRÔ COM HORÁRIO ESTENDIDO; ESTAÇÃO CONSOLAÇÃO FECHADA

Para facilitar o deslocamento até o local da festa, o metrô terá funcionamento diferente entre os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. As estações Paraíso, Brigadeiro, Trianon-Masp ficarão abertas durante toda a madrugada.

Já a estação Consolação da linha 2-verde, a mais próxima do evento, será fechada para embarque às 16h do terça (31) e reabrirá às 6h de quarta-feira (1º). Os passageiros que utilizam esta estação poderão usar os acessos da estação Paulista, da linha 4-amarela, para embarcar ou desembarcar.

As demais estações nas linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha e 15-prata ficam abertas para embarque e desembarque até às 2h da manhã do dia 1° e, depois desse horário, continuam funcionando apenas para desembarque dos passageiros.

Já no dia 1º, as linhas do metrô funcionarão normalmente, abrindo para embarque às 4h40.

Os ônibus municipais serão gratuitos no dia para quem quiser chegar ao evento.

A partir das 20h de segunda-feira (30) e ao longo do dia 31, 45 linhas que passam pela região onde ocorre a corrida da São Silvestre e onde será montado o palco do Réveillon sofrem alterações de itinerários. É possível conferir as linhas afetadas no site da SP Trans.

Nos trens da CPTM (linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade), a circulação será normal no dia 31. A partir da meia-noite e 4h, todas as 57 estações da CPTM estarão fechadas para embarque, sendo permitido apenas o desembarque. Os intervalos entre trens no primeiro dia do ano serão como os de domingos.

Na segunda (30), a partir das 20h, haverá o bloqueio total da avenida Paulista, nos dois sentidos, entre as ruas Teixeira da Silva e da Consolação. A liberação acontece a partir das 8h em toda a extensão. Vejaas alternativas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET):

- Trecho interditado: av. Paulista, entre a al. Campinas e a r. da Consolação, sentido Consolação; Alternativas: r. São Carlos do Pinhal, r. Antônio Carlos e r. da Consolação.

- Trecho interditado: av. Paulista, entre a r. da Consolação e a al. Campinas, sentido Paraíso; Alternativa: al. Santos

Trecho interditado: av. Brig. Luís Antônio, sentido Centro/Bairro, entre a r. São Carlos do Pinhal e al. Santos; Alternativas: r. 13 de Maio, r. Dr. Rafael de Barros e r. Tutóia

- Trecho interditado: av. Brig. Luís Antônio, sentido bairro/centro, entre a al. Santos e r. São Carlos do Pinhal; Alternativas: al. Santos, r. Cubatão, r. Abílio Soares, av. Bernardino de Campos e r. 13 de Maio

VEJA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO RÉVEILLON NA PAULISTA:

16h30 - Abertura de Palco

17h00 - Show Renascer Praise e Thalles Roberto

18h40 - Roberta Miranda

20h10 - Gloria Groove

22h30 - Bruno e Marrone

1h - MC Livinho

3h10 - Junior Lima

4h10 - Escola de Samba Mocidade Alegre