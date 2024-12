Confira se vai chover na sua capital durante o Réveillon

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O corredor de umidade originado na amazônia e que tem se deslocado pelo Brasil nos últimos dias vai definir como será o tempo no Réveillon das capitais, nesta terça-feira (31).

Conforme o mapa meteorológico que avalia a probabilidade de chuva entre 20h do dia 31 e 3h do dia 1º de janeiro, as condições variam significativamente. Em uma faixa que vai de Boa Vista, em Roraima, passando pela região Centro-Oeste até o Espírito Santo, a previsão é de muita chuva, inclusive, na virada de ano.

E, segundo o Climatempo, a capital que deve enfrentar o maior volume de chuva na hora da queima de fogos é Vitória (ES). A previsão para a cidade é de terça e quarta-feira chuvosos.

Em Macapá e Manaus, além de Florianópolis e Curitiba, a expectativa é de chuva leve a moderada, podendo atrapalhar um pouco a festa da chegada do Ano-Novo.

Por outro lado, as capitais do Nordeste, além de São Paulo e Rio de Janeiro, a previsão é de tempo seco, apesar de nublado em algumas delas.

Confira abaixo se vai chover em sua capital, de acordo com a previsão do Climatempo.

PODEM TER CHUVA FORTE

- Belo Horizonte-MG - Previsão de sol entre muitas nuvens durante o dia e pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura entre 19°C e 26°C.

- Boa Vista-RR - Chuvoso de manhã. Abertura de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Temperatura entre 27°C e 38°C.

- Brasília-DF - Sol aparecendo entre nuvens e deve chover de forma rápida durante o dia e à noite. Temperatura entre 18°C e 28°C.

- Goiânia-GO - Dia deve começar com sol, mas nebulosidade aumenta e a manhã termina com chuva, que continua durante a tarde. Previsão de pancadas à noite, mas existe a possibilidade de estiagem na virada do ano. Temperatura entre 21°C e 32°C.

- Palmas-TO - Sol deve aparecer com algumas nuvens. Previsão de chuva rápida durante o dia e a noite. Temperatura entre 24°C e 31°C.

- Vitória-ES - Previsão de o sol aparecer entre as nuvens, mas com chuva rápida durante o dia e a noite. Da meia-noite às 3h, porém, há previsão de até 18 mm de precipitação. Temperatura entre 21°C e 30°C.

PODEM TER CHUVA MODERADA

- Curitiba-PR - Capital paranaense tem previsão de sol entre nuvens de manhã, mas nebulosidade deve aumentar e provocar pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura entre 16°C e 25°C.

- Florianópolis-SC - Em Floripa, o sol deve aparecer, mas a previsão é de chuva rápida durante o dia e a noite. Temperatura entre 22°C e 26°C.

- Macapá-AP - Na capital do Amapá, a previsão é de sol o dia todo, mas com pancadas de chuva de manhã e à noite. Temperatura entre 24°C e 32°C.

- Manaus-AM - Previsão de tempo nublado com chuva de manhã e temporal à tarde. À noite, as nuvens diminuem e não deve chover. Temperatura entre 24°C e 33°C.

SEM PREVISÃO DE CHUVA

- Aracaju-SE - Previsão de tempo nublado com aberturas de sol. Temperatura entre 24°C e 30°C.

- Belém-PA - Previsão de o dia começar com sol entre muitas nuvens, passando a chuvoso à tarde. À noite, a chuva deve parar. Temperatura entre 23°C e 33°C.

- Campo Grande-MS - Previsão de céu com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu dever ficar limpo. Temperatura entre 21°C e 33°C.

- Cuiabá-MT - Previsão de sol entre nuvens durante o dia. À noite, o céu deve ficar nublado, mas não chove. Temperatura entre 26°C e 34°C.

- Fortaleza-CE - Previsão de sol o dia todo entre poucas nuvens e céu limpo à noite. Temperatura entre 26°C e 32°C

- João Pessoa-PB - Previsão de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, como durante a noite. Temperatura entre 24°C e 32°C.

- Maceió-AL - Previsão de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, como durante a noite. Temperatura entre 23°C e 32°C.

- Natal-RN - Natal deve ter sol entre nuvens durante o dia, e pode chover rapidamente à tarde e à noite. Temperatura entre 26°C e 30°C.

- Porto Alegre-RS - Na capital gaúcha, há previsão de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e tempo aberto à noite. Temperatura entre 20°C e 30°C.

- Porto Velho-RO - Previsão de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite será nublada, com sem previsão de chuva. Temperatura entre 24°C e 29°C.

- Recife-PE - Previsão de sol com algumas nuvens durante o dia e chuva passageira à tarde. À noite, o tempo deve ficar firme. Temperatura entre 25°C e 31°C.

- Rio Branco-AC - Capital acreana deve ficar nublada com chuva de manhã, ter temporal à tarde, mas as nuvens diminuem à noite e não há previsão de chuva. Temperatura entre 24°C e 34°C.

- Rio de Janeiro - A previsão no Rio é de sol com muitas nuvens nesta terça, com pancadas de chuva à tarde e à noite, mas não deve chover na virada do ano. Temperatura entre 21°C e 32°C.

- Salvador-BA - Previsão de dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. A noite deve ter poucas nuvens. Temperatura entre 23°C e 33°C.

- São Luís-MA - O dia deve ser de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Temperatura entre 26°C e 32°C.

- São Paulo - Segundo os meteorologistas da Defesa Civil estadual, não há previsão de chuva para a capital paulista no período da noite desta terça. Com isso, quem for aproveitar o Réveillon na avenida Paulista deve ter tempo firme. Na capital, há condição para pancadas de chuva no período da tarde apenas. Temperatura entre 19°C e 27°C.

- Teresina-PI - Previsão de dia de sol, com chuva de manhã e diminuição da nebulosidade à tarde. Noite deve ser nublada. Temperatura entre 24°C e 33°C.