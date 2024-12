Homem que ficou de fora de bolão aposta na Mega da Virada

Em 2012, Lúcio Flávio Osório, então copeiro no restaurante Cervantes, no Rio de Janeiro, ficou conhecido por ser o único funcionário que não participou de um bolão premiado na Quina de São João. Apesar de ter pago os R$ 10 da aposta inicialmente, Lúcio precisou pegar o dinheiro de volta para arcar com a passagem de ônibus. Seus 20 colegas dividiram R$ 635 mil cada um.

"Dei os R$ 10, trabalhei o dia todo, mas à noite, ao dividir as gorjetas, pensei: ‘Vou pegar aqueles R$ 10’. Não era para ser", relembrou Lúcio em entrevista ao Fantástico. Apesar do episódio, ele continua apostando na loteria e mantém a esperança de um dia ganhar. "Quem sabe, Deus abençoe, dessa vez dá certo. Pegaria minha mãe para viajar."

A história virou motivo de piadas recorrentes entre amigos e conhecidos, especialmente durante os sorteios de final de ano. "Todo ano começam os vídeos: 'Na vida eu não sou o Lúcio'. Os colegas sempre lembram", contou.

Com o recorde de R$ 600 milhões na Mega-Sena da Virada deste ano, Lúcio continua jogando e sonhando em mudar sua vida. "O mundo dá voltas", afirmou, mantendo o otimismo sobre um futuro golpe de sorte.

