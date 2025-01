Mulher tem mais de 30% do corpo queimado após acidente com fondue em SC

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 31 anos ficou gravemente ferida após um acidente envolvendo um aparelho de fondue em um restaurante de Balneário Camboriú (SC).

Vítima estava em um restaurante que oferece rodízio de fondue com uma amiga na última sexta-feira (3). Ela havia solicitado que fosse reacendido o recipiente de aquecimento, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Ao adicionar mais álcool em gel no aparelho, ele entrou em queima súbita generalizada e atingiu a mulher. Não fica claro se a própria cliente ou um funcionário do estabelecimento realizou o procedimento. O UOL questionou o restaurante e aguarda um retorno. Amiga não sofreu nenhum ferimento, pois estava distante do local da explosão.

Vítima teve queimaduras de segundo grau na face, no pescoço, no tórax e nos membros superiores. Com isso, mais de 30% do corpo dela foi queimado.

Durante o resgate, a mulher teve uma alteração no seu quadro clínico e precisou ser entubada e sedada. O procedimento foi feito de forma emergencial dentro da ambulância por um médico do SAMU.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Ruth Cardoso. O UOL entrou em contato com o hospital buscando informações atualizadas sobre seu estado de saúde e aguarda um retorno.

Em nota, o restaurante Blackpot informou que está prestando todo o suporte à vítima e sua família. "Desde o incidente, mantemos contato direto com os envolvidos, oferecendo assistência e apoio integral".

Ainda segundo a nota, os protocolos e práticas de segurança foram revisados após o acidente. O restaurante também afirmou que intensificou o treinamento da equipe, "garantindo que estejam plenamente capacitados para atuar com segurança e eficiência em todas as situações". Veja, abaixo, a nota na íntegra.



Nota Oficial

04/01/2025

Na noite de ontem, 03/01/2025, em nosso restaurante especializado em fondue, ocorreu um acidente envolvendo uma de nossas clientes durante o manuseio do álcool em gel utilizado para acender o rechaud.

Gostaríamos de enfatizar que estamos profundamente consternados com o ocorrido e prestando todo o suporte necessário à cliente e à sua família neste momento. Desde o incidente, mantemos contato direto com os envolvidos, oferecendo assistência e apoio integral.

Reforçamos nosso compromisso com a segurança de todos os nossos clientes e colaboradores. Como medida imediata, revisamos nossos protocolos e práticas de segurança, além de intensificar o treinamento contínuo de nossa equipe, garantindo que estejam plenamente capacitados para atuar com segurança e eficiência em todas as situações.

Agradecemos pela compreensão e confiança de nossos clientes e parceiros neste momento delicado. Estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Blackpot Fondue Restaurant