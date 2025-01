Engavetamento no Rodoanel deixa um morto e 22 feridos nesta terça (7)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um engavetamento envolvendo dez veículos, entre carros de passeio e caminhões, matou uma passageira de 93 anos e deixou 22 feridos no início da tarde desta terça-feira (7), no km 63 do Rodoanel Mário Covas.

Segundo a concessionária SPMar, o acidente ocorreu às 12h25, na pista interna sentido Imigrantes-Régis Bittencourt, em Parelheiros, extremo sul da capital paulista. A pista ficou totalmente interditada até 14h44, até as vítimas serem atendidas.

Às 16h30, as faixas 1, 2 e 3 já estavam liberadas para o tráfego e apenas o acostamento seguia interditado, uma vez que os veículos ficaram no local para perícia. O congestionamento naquele momento estava do km 73 ao 63.

A SPMar informa que a mulher que morreu estava em uma caminhonete que tombou na pista. Duas pessoas foram encaminhadas ao Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo em estado moderado, e as demais vítimas tiveram ferimentos leves.

A Polícia Rodoviária Federal e agentes da concessionária estão no local investigando a causa do engavetamento. Ainda não há detalhes, mas sabe-se que no momento do ocorrido estava garoando.