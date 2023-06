Karol Conká descarta plágio de Taylor Swift depois de acusação de fãs nas redes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Por meio de sua assessoria de imprensa, Karol Conká afirmou à Folha na noite desta segunda-feira que não vê semelhanças entre "Karma", música lançada por Taylor Swit no ano passado, e "Dominatrix", que lançou há cerca de cinco anos.

A cantora brasileira diz não concordar com a ideia de que tenha sido plagiada pela americana.

A suposição surgiu nas redes sociais, sobretudo no Twitter, no mesmo momento em que Swift atingia os assuntos mais comentados da plataforma com a venda de ingressos para seus shows no Brasil.

Taylor Swift vai se apresentar no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro. Depois, segue para São Paulo, onde os shows estão marcados para os dias 24, 25 e 26 do mesmo mês.

A venda de ingressos para as apresentações tem sido marcadas por tumultos nas bilheterias presenciais, com confusões entre fãs e cambistas, que dizem ganhar R$ 100 por dia para conseguir um ingresso e são alvos de ações da Polícia Civil.

Na noite deste domingo, a T4F, produtora responsável pela venda de ingressos para os show de Swift, se manifestou nas redes sociais após receber criticas quanto à organização para a venda de tíquetes. A empresa afirmou que, após reuniões com a Policia Civil, aumentaria a fiscalização contra cambistas.

Leia Também: Atriz com rosto corroído por cocaína fará cirurgia para evitar morte