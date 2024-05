Thales Bretas relembra morte de Paulo Gustavo: 'Horas boas, horas bem amargas'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste sábado (4), faz três anos da morte do humorista Paulo Gustavo. A data fez Thales Bretas, marido dele à época, compartilhar uma foto do ator ao lado dos filhos. Na legenda, o dermatologista disse que o luto não se supera e que há horas boas, mas também momentos amargos.

"Ainda que eu tente não me incomodar tanto com essa data, uma melancolia me arrebata antes, durante e depois dela. Embora eu não fale muito publicamente sobre o luto, ele mora dentro de mim, quer eu queira quer não. Ninguém quer. Mas o fato, e que eu aprendi ao longo desses anos, é que ele está e estará sempre aqui. Esse agora sou eu. Me transformou para sempre, como um nascimento."

Bretas ainda afirmou que o tempo apenas mostra a necessidade de se reencontrar em meio a dor da ausência do amado. Paulo Gustavo morreu em 2021, por complicações de saúde em decorrência do coronavírus. Os dois casaram em 2015 e tiveram dois filhos: Gael e Romeu, de quatro anos.

"É fato que, pra quem fica, a vida continua. E eu acho, sempre achei e acharei que tem muito o que se viver enquanto nos é dado esse presente. Presente que revoga passado, reinventa futuro... mas revela surpresas, a cada minuto", escreveu.

"Amanhã pode ser diferente. Mas minhas marcas carrego comigo. São parte da minha identidade. Nunca o todo. Mas parte, no meu pra sempre, sempre serão."

