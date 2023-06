Anahí, do RBD, diz que teve tímpano perfurado enquanto fazia molde de fone

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anahí, membro do RBD, revelou que sofreu um rompimento no tímpano enquanto fazia o molde de orelha para a produção de seus fones intra-auriculares. A cantora disse em seu Instagram que o material se quebrou durante o processo, causando a lesão.

"Acho que nunca chorei de dor assim", escreveu a artista em seus stories. "Não estou escutando nada, então corri para o hospital. "O médico disse que há uma pequena perfuração no tímpano".

Publicações posteriores dão a entender que a cantora está melhor. "É um novo dia! Tudo vai ficar bem", escreveu, junto a uma foto de seu filho.

Anahí está em turnê com Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann e Christian Chávez para shows do RBD. O grupo mexicano vai fazer oito apresentações no Brasil em novembro.

