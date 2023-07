Jojo Todynho rebate crítica por decoração de escritório com réplica de arma

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Jojo Todynho, 26, rebateu, na tarde desta quinta-feira (27), críticas por decoração de escritório com réplica de arma em sua casa.

Em seus stories no Instagram, a apresentadora e estudante de Direito falou dos comentários críticos sobre o cômodo no seu lar. "Está um burburinho na internet, porque eu falei que abri um escritório um tiro de justiça na minha casa. O escritório para eu estudar, fazer as minhas coisas, reunião, um call, e aí uma pessoa falou para mim nos comentários [nas redes sociais], aliás, ela não viu porque eu só mostrei uma parte da parede. Mas ela, não só ela, várias pessoas falaram: 'Nossa, que cafona'", contou.

Em seguida, Jojo fez um pequeno tour pelo escritório ainda em reforma e disparou. "Vou mostrar só um pouco da minha cafonice para ela, meu amor. Queria você ser cafona assim, né, bebê? Desculpa, tá? Escritório de milhões, tá?", ironizou, aos risos.

Depois, ela filmou a parede com a réplica da arma e explicou o motivo de estar ali. "Desculpa, tá? Um escritório de milhões, e ali um tiro de justiça por causa do meme. Não tem nada a ver com história que vocês criam. Vocês acreditam em tudo que ouvem por aí. Enfim, pronto!"

A apresentadora e estudante de Direito também afirmou que não aceita que chamem o local de "cafona". "Pode falar o que for: 'Ah, a Jojo é insuportável'. Mas cafona eu não aceito, tá? O escritório combina com o meu quarto, e o meu quarto é de milhões", frisou ela, que mostrou o escritório dentro do seu quarto. "É aquilo, né? Você acha que o mundo gira em torno de você? Acho sim!", finalizou.