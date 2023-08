Em tratamento contra câncer, Jorge Aragão anuncia retorno aos palcos

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Jorge Aragão, 74, vai retomar a agenda de shows no próximo domingo (6). O sambista, que está em tratamento contra câncer, recebeu alta hospitalar no dia 23 de julho após uma semana internado no Rio de Janeiro.

"O cantor e compositor Jorge Aragão, através de sua assessoria de imprensa, vem por meio desta nota informar que está respondendo bem ao tratamento e por isso se sente apto, e, claro, liberado por sua equipe médica, para retomar aos poucos sua agenda de shows. O artista se apresentará com sua banda neste domingo, 6 de agosto, no Parque Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro", diz comunicado.

Por recomendação médica, o artista não fará atendimento à impressa, nem aos fãs. Comunicado da assessoria de imprensa do artista à reportagem ainda agradeceu o "carinho, compreensão e respeito da imprensa, assim como do público em geral" em relação à saúde do veterano.

No último dia 15, o artista divulgou o diagnóstico de câncer. Jorge Aragão tem um linfoma não Hodgkin -um tipo de câncer que acomete o sistema linfático. De acordo com sua equipe médica, o cantor vem respondendo bem ao tratamento.

Os principais sintomas do linfoma não Hodgkin são inchaço nos gânglios do pescoço, das axilas e da virilha, suor noturno excessivo, febre, coceira na pele e perda de peso. Famosos como Jane Fonda, Edson Celulari e Reynaldo Giannechini também já foram diagnosticados com a doença.

PROBLEMAS DE SAÚDE

Ícone do samba, Jorge Aragão ficou internado para tratar de um problema na vesícula, em junho de 2022. "Aragão tranquiliza os seus fãs, afirmando que está bem e que a ida ao hospital trata de um problema na vesícula, que já o incomodava desde 2020, mas não pode ser tratado cirurgicamente devido à covid-19", disse a equipe do cantor na época.

Em novembro de 2021, ele foi internado por três dias para tratar problemas no coração. O sambista permaneceu no hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo e passou por um cateterismo cardíaco com angioplastia coronariana.

O cantor permaneceu mais de duas semanas internado no Rio de Janeiro por complicações de covid-19 em 2020. À época, após receber alta, o artista disse que chegou a acreditar que não sobreviveria.

