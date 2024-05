Bruno Mars é confirmado no Rio de Janeiro após acordo entre prefeito e produtora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, confirmou nesta quinta-feira (9) os shows de Bruno Mars na cidade, após um acordo com a produtora Live Nation, sem revelar as novas datas.

A prefeitura havia negado a autorização para as apresentações do cantor anunciados para 4 e 5 de outubro em razão das eleições municipais que acontecem no dia 6 de outubro.

"Habemus Bruno Mars" escreveu Paes no X. Antes ele já havia respondido a outro usuário que perguntou "então quer dizer que o Bruno não vem Mars?" com "vem sim! só que na data certa".

Nesta quarta-feira (8), Paes havia dito que a prefeitura da cidade "não deu e não dará a autorização" para o show marcado para o dia 4 de outubro no Estádio Nilton Santos. Os ingressos que entraram em pré-venda para este espetáculo esgotaram em uma hora.

Nesta quinta, a prefeitura carioca notificou a produtora Live Nation, determinando a suspensão deste show e também da apresentação extra do cantor na cidade, marcada para o dia seguinte, no mesmo estádio.

Depois da publicação do prefeito, a Live Nation anunciou que as vendas de ingressos para o segundo show do artista no Rio de Janeiro foram adiadas.

"Houve um mal-entendido na comunicação com a prefeitura do Rio de Janeiro que já está sendo solucionado", disse a produtora em nota.