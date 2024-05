'Velha, meu amor? Sou rica e tenho contrato vitalício com a Globo', diz Susana Vieira

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ela diz que nunca pensou em ter uma biografia, mas agora tem. Ao todo, foram dez anos de entrevistas ao doutor em teledramaturgia Mauro Alencar, que se debruçou sobre a carreira de Susana Vieira e também sobre a trajetória pessoal de Sônia Maria Vieira Gonçalves (nome de batismo da atriz). O resultado é o recém-lançado "Senhora do Meu Destino, A Biografia", da Globo Livros.

Estrela de TV há mais de 60 anos, Susana é dona de uma personalidade forte e conhecida pela língua afiada. No entanto, ela diz à reportagem que tem tentado ser mais cautelosa com suas falas -o que dura pouco. Minutos depois, ela assume a falta de modéstia e reclama do etarismo: "Eles me chamam de velha... Velha, meu amor? Eu sou rica". E também de não ser mais chamada para as produções: "Eles não me escalam? Problema é deles, porque eu sou maravilhosa".

Diagnosticada com leucemia em 2017, Susana afirma que está bem de saúde e que aprendeu a tomar banho frio desde que descobriu na internet que esse seria um truque para ficar mais jovem: "Tomar banho gelado dormir muito, andar uma hora... Têm mais duas coisinhas que não me lembro. Não tem nada de sexo, não", brinca a dona de contrato vitalício com a Globo. "Graças a Deus, sou amada por 133 milhões de pessoas, e a própria emissora sabe quem é quem na televisão", afirma.

Confira abaixo os principais trechos da entrevista.

BIOGRAFIA

"Nunca tive ideia de escrever sobre mim. Nunca. O Mauro Alencar, que é um grande conhecedor da história da televisão brasileira, veio com essa ideia. Ele achou que eu era uma estrela maravilhosa, um ícone, um ídolo, uma pessoa importante para a história da televisão brasileira porque tinha feito várias personagens que tiveram importância na vida da mulher brasileira. Fui uma divorciada, fui uma mãe de gay, fui babá, fui uma nordestina guerreira... enfim... Aceitei fazer a minha biografia."

ASSUNTO VETADO

"Sabe quando você acha algo desnecessário? Achei que não tinha necessidade falar sobre alguns assuntos e quis fazer um livro leve, um livro agradável para o meu público. E acredito que esteja mesmo. Falo da televisão brasileira e, quem quiser saber da história, vai saber por mim. Tenho mais de 60 anos de profissão, gente! Trabalhei com os maiores atores da televisão, como Paulo Autran, Raul Cortez, José Wilker, Tony Ramos... Se eu tive caso com alguns deles? Tive um caso com o Rubens de Falco e com alguns atores de que eu não posso citar os nomes. Eles não eram casados, eram comprometidos."

ESCRITORA

"Já fui bailarina, atriz e me descobri como escritora (risos). Quero agora escrever crônicas, falando do governo, mas se for falar de governo tem que ser em outro país, né? Mas quero também escrever sobre ser mulher. Não vou usar esse termo feio, etarismo, acho chato, mas sobre a velhice. Eles me chamam de velha. Velha, meu amor? Eu sou rica. Estou bem na Globo. Tenho contrato vitalício. Eles não me escalam? Problema é deles, porque eu sou maravilhosa."

DIETA

"Nunca fiz dieta na vida. Agora ando sem vontade de comer. E por quê? Ando ansiosa, nervosa... A minha vida pessoal é muito boa, mas ando agitada pelo mundo, pelas coisas que a gente vê que estão acontecendo. Eu hoje tive tanta dor de estômago porque fiquei assistindo o tempo todo àquela tragédia do Rio Grande do Sul. Aquilo é inacreditável. Se eu estivesse vendo um filme de terror, não seria tão horrível... E aí não tenho muita vontade de comer. Como sanduíche com café com leite."

MEDO DE SER ESQUECIDA

"Não tenho medo de ser esquecida porque eu tenho 450 mil coisas na Globoplay. A TV Globo, para se manter viva, vai ter que botar essas novelas todas no ar, e o público vai continuar vendo a gente. Agora que lancei um livro, não posso ser esquecida. Olha, eu vou ligar lá do céu e mandar os caras botarem o meu livro permanentemente na vitrine para nunca mais sair. Tipo a obra do Shakespeare."

CONTRATO VITALÍCIO

"Foi na última renovação, e eu tenho que agradecer a eles a gentileza que tiveram comigo. Sempre dei todo o meu empenho, meu trabalho, minha alegria... E acredito que a Globo, em retribuição, me deu um contrato vitalício. Graças a Deus, sou amada por 133 milhões de pessoas, e a própria emissora sabe quem é quem na televisão. Eles [a direção da Globo] saltam algumas pessoas, às vezes, que não decolam, ou que decolam um pouquinho e depois caem. Mas tem aqueles medalhões que são eternos, como eu. Então, me desculpa a modéstia, eu não tenho nenhuma, nunca tive. Não é agora que eu vou fazer a modesta."

PROJETOS

"Tenho um trabalho maravilhoso, que é minha peça 'Shirley Valentine'. Vou fazer agora uma temporada no Rio, mas antes vou para Miami porque estou com saudade do meu filho, da minha nora e dos meus netos. Tenho um apartamento novo lá e quero olhar um pouco mais o mar de lá, apesar de eu ter um mar aqui belíssimo. Fora a peça, tenho que vender agora o livro, nem que seja na praia (risos)."

SAÚDE

"A minha saúde vai bem. Me disseram que a minha doença é uma leucemia, é um câncer. Agora estou em remissão e eu não sabia que existia essa palavra. Então, estou em remissão. O que será isso? Está melhorando? [A remissão significa que os sinais e sintomas do câncer estão reduzidos ou ausentes. A remissão pode ser parcial ou completa, quando todos os sinais e sintomas do câncer desapareceram. O paciente que permanece em remissão completa por cinco anos ou mais, normalmente, pode ser considerado curado.] Graças a Deus!

CUIDADOS

"Me exercito todos os dias. Faço RPG em uma academia e tenho uma esteira em casa. Revezo os exercícios. Eu durmo muito e acordo a uma hora da tarde. Estou agora aprendendo a tomar banho gelado. Vi na internet que existem cinco coisas para ficar jovem: tomar banho gelado, dormir muito, andar uma hora... Têm mais duas coisinhas que não me lembro. Não tem nada de sexo, não."