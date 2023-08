Como Larissa Manoela, veja outros artistas que tiveram relações ruins com os pais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Larissa Manoela, de 22 anos, recentemente encerrou relações profissionais com seus pais, abrindo mão de sua participação na empresa que tinha com o casal. Larissa questiona a transparência e retidão dos contratos assinados pela família e em entrevista ao Fantástico apontou o controle restritivo que seus pais mantinham do dinheiro que ganhava atuando.

Entretanto, Larissa não é a única a enfrentar essas dificuldades. A relação conflituosa entre artistas mirins e os responsáveis legais é constante motivo para complicações emocionais, rompimentos afetivos e questões judiciais entre os envolvidos. Veja alguns casos.

JENNETTE MCCURDY

A atriz que interpreta as irmãs gêmeas Sam e Melanie em 'iCarly' detalha os abusos psicológicos sofridos quando criança em seu livro -de título bastante direto- "Estou Feliz que Minha Mãe Morreu". Nele, Jennette descreve sua mãe Debra como uma mulher obsessiva e abusiva, capaz de tudo para cumprir seu objetivo de levar a filha caçula ao sucesso em Hollywood.

McCurdy descreve sua carreira e os fantasmas que se tornaram as substâncias tóxicas, os distúrbios alimentares e os abusos diversos sofridos durante os anos trabalhados na indústria audiovisual.

BRITNEY SPEARS

A cantora conseguiu em 2021 encerrar um processo de tutela, pelo qual seu pai, Jamie Spears, teve controle sobre sua carreira, fortuna e vida pessoal durante 13 anos. De acordo relatos colhidos pelo The New York, a ingerência do pai ia de escutas remotas na casa da cantora à interceptação de chamadas e mensagens -incluindo conversas com advogado.

Como no caso de Larissa Manoela, Britney afirmava que seu pai controlava com rigidez seu dinheiro, limitando os gastos da artista a uma mesada periódica.

O documentário "Britney vs Spears", disponível na Netflix, aponta a administração de remédios controlados de maneira obrigatória e em entrevista Britney revela que até seus filhos eram mantidos distantes por seu pai

O movimento #FreeBritney ocupou as ruas e redes sociais em defesa da artista durante o processo de emancipação. Após a vitória na justiça, Britney se afastou também de seus irmãos Jamie Lynn e Bryan Spears, e de sua mãe, Lynne Spears.

DREW BARRYMORE

Sobre sua relação com sua mãe, Drew é bastante franca em entrevista à revista New York Magazine. "As mães dos meus vizinhos já se foram, e a minha não. Bem, não tenho esse privilégio, mas não posso esperar", diz. A atriz comenta também que deseja superar os traumas que acumulou. "Não quero viver numa situação em que desejo que alguém morra antes do tempo só para que eu possa crescer. Quero que ela tenha uma vida feliz, saudável e próspera. Tenho que resolver minhas questões apesar de ela estar neste mundo".

Na mesma reportagem, a Barrymore revela que a mãe foi ao menos em parte responsável por diversos de seus problemas durante a infância e adolescência, como o uso de álcool e cocaína.

Drew citou também que a mãe a proibia de consumir doces, mas permitia o uso das drogas que a levaram a ser internada, com 14 anos de idade. Na clínica, entretanto, ficou por apenas 12 dias, pois a mãe a retirou para que participasse do filme "Bem Longe de Casa".

JANET JACKSON

Em uma série documental, do canal Lifetime, Janet afirma que a sua vida e a de seus 9 irmãos não era normal, graças às cobranças de seu pai Joe Jackson. "Nenhum de nós teve uma infância normal. Meus amigos foram para a aula de ginástica ou fizeram parte de grupos de escoteiros. Eu queria fazer essas coisas, mas tínhamos que trabalhar", conta a cantora.

O pai, morto em 2018, foi retirado do testamento de seu irmão, Michael, em 2009, e tinha uma controversa ambição pela fama dos filhos. Entretanto, Janet afirma que seu sucesso veio em parte graças a ele. "Foi por causa do meu pai que tive a carreira que tive. Foi difícil às vezes. Mas quando você vê de onde viemos e onde estamos agora, devemos muito ao meu pai".

DEMI MOORE

Demi foi abandonada pelo seu pai ainda na infância, ficando sob os cuidados de sua mãe –que era alcóolatra e não tinha condições financeiras para sustentar a família. Em seu livro biográfico, a atriz conta sobre sua carreira, mas também inclui os momentos em que sua relação com a mãe foi mais traumática. Certo dia, com 15 anos, a atriz chegou em casa e um homem a esperava. "Como você se sente em ser prostituída pela própria mãe por US$ 500?" disse o homem a ela.

Em entrevista ao programa "Good Morning America", Moore conta que acredita que a mãe tenha vendido sua virgindade por desespero. "Do fundo do meu coração, não acho que tenha sido uma transação planejada. Mas ela realmente deu acesso a ele".