Tati Machado sobre a possibilidade de ter programa na Globo: 'A gente trabalha muito'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com cada vez mais espaço na TV, seja no Encontro, no Mais Você ou como dubladora no quadro do Domingão Lip Sync, a jornalista e apresentadora Tati Machado não esconde a felicidade com sua popularidade na Globo.

"A gente trabalha muito, mas estou surpresa com todo mundo gostado do meu trabalho", diz ela na Área VIP do The Town, local onde aguardava ansiosa pelo show de Maroon 5 nesta noite de quinta (7).

Segundo ela, a vontade de ter um programa próprio é muito grande, apesar de reforçar que está muito feliz onde está.

Nas férias de Patrícia Poeta, Tati pode mostrar serviço e recebeu feedback positivo do público pela forma de comando da atração.

"Não é que seja algo que amacie o ego, mas quando a gente assumiu o Encontro vimos que nossos chefes confiavam na gente e nos deram essa oportunidade. Resultado de muito trabalho. E fiquei ainda mais feliz por terem gostado tanto", diz ao falar sobre a parceria de algumas semanas com Valéria Almeida na atração matinal.