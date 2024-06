Vini Jr. volta ao visual antigo, e seleção treina com presença de famílias

EDER TRASKINI

ORLANDO, EUA (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira treinou na noite desta sexta-feira (14) pela primeira vez após o empate com os Estados Unidos. A atividade atrasou cerca de duas horas por causa da chuva e contou a presença de familiares.

A delegação ganhou um dia de folga após a partida contra os Estados Unidos. A programação também prevê mais uma folga no domingo (16).

A atividade atrasou cerca de duas horas por causa da forte chuva e dos raios. Os alto-falantes do ESPN Wide World of Sports advertiam todos a se dirigirem ao ginásio e a comissão técnica, que estava no campo, também deixou o gramado.

O treino foi aberto aos familiares e teve a presença de cerca de 50 pessoas. Um corredor foi organizado para os atletas distribuírem autógrafos a posarem para fotos.

Em campo, Vini Jr. apareceu com o visual antigo, que utilizou durante a temporada no Real Madrid (ESP). Ele e os demais titulares no duelo contra os americanos fizeram apenas a primeira parte do trabalho.

Quem atuou 45 minutos ou menos participou de uma atividade tática sob comando de Dorival Jr. Depois, um coletivo em espaço reduzido encerrou a atividade.