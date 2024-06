Bruna Marquezine e João Guilherme se beijam em público pela primeira vez, em local estratégico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os atores João Guilherme e Bruna Marquezine foram vistos se beijando pela primeira vez em público na noite desta sexta-feira (14). O registro foi feito no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e mostra o casal trocando carícias no saguão.

Os artistas foram fotografados em vários eventos juntos nas últimas semanas, mas ainda não haviam assumido um relacionamento, o que não diminuiu os rumores de que estariam namorando.

Rumor este que ambos pareciam alimentar, com o gran finale quase na madrugada deste sábado: o beijo no movimentado aeroporto carioca, quase um habitat de paparazzi. No início da manhã, o momento ficou entre os mais comentados da rede social X.