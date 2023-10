Michelle Loreto dá à luz e conta que parto precisou ser induzido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Michelle Loreto, 43, deu à luz Aurora. Pelas redes sociais, ela contou que a criança veio ao mundo no último sábado (7), com 37 semanas e seis dias. Segundo Michelle, o parto normal precisou ser induzido para que não houvesse mais complicações.

"Minha pressão subia e não conseguíamos controlar. Minha obstetra foi monitorando dia após dia. Até que chegou a decisão: tem que ser agora, não podemos mais esperar", começou ela em depoimento postado em seu perfil no qual mostra as primeiras fotos da criança.

"Sim, eu enlouqueci durante o trabalho de parto. Gritei. Nunca senti tanta dor. Achei que não iria aguentar. Chorei. De medo, emoção e frustração porque já estava quase desistindo. Tantos sentimentos antagônicos. Tirei forças sei lá de onde", contou.

A pequena Aurora, fruto do relacionamento entre Michelle e o diretor do Encontro Alexandre Mattoso, nasceu na madrugada de sábado super saudável.

"Ainda não sei dizer o que essa experiência mudou dentro de mim. Mas, com certeza, alguma coisa mudou. Não conseguiria ter feito tudo sozinha, obviamente. O apoio, principalmente emocional, que recebi ali na hora, foi decisivo para o resultado final."

No mês de junho, após anunciar que esperava uma criança, a jornalista da Globo disse que não tinha planos de engravidar, mas que estava muito feliz com a gestação. No longo relato, ela falou que toda mulher tem todo o direito de escolher sobre engravidar ou não.

"Aos 43 anos, também dizia que não iria mais gostar de ninguém, que continuaria solteira por um bom tempo, que nem tão cedo queria um novo relacionamento. Estava feliz, plena, realizada, segura e leve! Objetivos, planos e sonhos bem definidos", comentou na ocasião.