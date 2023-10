Robert De Niro diz que é namorada quem faz o 'trabalho pesado' com o bebê

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em maio, Robert De Niro se tornou pai pela sétima vez. Aos 80 anos, o ator está prestes a lançar o filme "Assassinos da Lua das Flores", de Martin Scorcese, e durante uma entrevista ao jornal The Guardian afirmou que os cuidados com o bebê ficam, em sua maioria, com a companheira Tiffany Chen, de 45 anos.

"Não pode ser mais fácil, é o que é. Está tudo bem. Quer dizer, eu não faço o trabalho pesado", disse ele sobre a paternidade. "Estou lá, apoio minha namorada, mas ela faz o trabalho. E temos ajuda, o que é muito importante", disse o ator.

O ator tem dois filhos com a primeira mulher, a atriz Diahnne Abbott, e mais dois com a socialite Grace Hightower, de quem se separou em 2018. De Niro também teve filhos gêmeos com a modelo Toukie Smith, com quem se relacionou no fim dos anos 1980 e começo dos anos 1990.

"Tudo é diferente, com um bebê é diferente do meu filho de 11 anos. Meus filhos adultos. Meus netos. É tudo diferente... Não falo com os filhos adultos como falo com meu bebê ou como falo com minha filha de 11 anos, embora ela seja muito esperta."

