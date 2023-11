Celso Portiolli faz homenagem à Luana Andrade, sua ex-assistente de palco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Celso Portiolli prestou sua homenagem à modelo Luana Andrade, sua ex-assistente de palco, que morreu nesta terça-feira (7). Em publicação no Instagram, o comandante do Passa ou Repassa (SBT) trabalhava diretamente com ela no quadro do Domingo Legal, desde abril deste ano.

"Não dá pra acreditar. Estou arrasado com a partida precoce de Luana, nossa querida assistente de palco. Luana nos deixou aos 29 anos e sua falta será profundamente sentida", escreveu ele, em post que recebeu mais de 130 mil curtidas em 30 minutos.

"Enviamos nosso amor e força a todos os seus entes queridos neste momento difícil. Descanse em paz, Luana. Sua memória será eternamente preservada em nossos corações. Triste demais", encerra o texto dele.

Luana morreu em decorrência de complicações durante uma de lipoaspiração, realizada nesta segunda-feira (6), no Hospital São Luiz, unidade Itaim, São Paulo. A modelo não resistiu a uma parada cardiorrespiratória na manhã desta terça.

