Fernanda Paes Leme chora e se despede do Quem Pode, Pod para se dedicar à maternidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme, 40, anunciou na noite da última terça (26) a sua saída do podcast Quem Pode, Pod, que comandou por mais de 50 vezes ao lado da amiga Giovanna Ewbank, 37. O intuito com a decisão é se dedicar à maternidade, já que espera uma filha.

"Hoje chega ao fim uma fase muito importante para mim, profissional e pessoalmente. O Quem Pode, Pod não foi uma plataforma para mostrar mais o meu trabalho, mas também foi um lugar para eu aprender muito, evoluir, me divertir, conhecer e redescobrir pessoas especiais", começou.

"Aqui eu acertei, errei, virei meme, brilhei, refleti muito sobre questões muito sérias, viralizei e também aprendi a olhar mais para dentro", emendou ela com lágrimas nos olhos.

Leme também agradeceu pelo apoio de Ewbank em todo esse tempo e não descartou retornar à atração um dia.

"Eu estou vibrando esse fim com a mesma emoção e frio na barriga de quando a gente começou. Porque é um fim e um início de uma vida nova. O Quem Pode, Pod é a minha casa e eu sei que as portas estão sempre abertas. E quem sabe eu não faço uma visitinha?", finalizou.

Fernanda aproveitou o Dia das Crianças para anunciar que está grávida de seu primeiro filho. A atriz e apresentadora compartilhou fotos nas redes sociais ao lado do noivo, Victor Sampaio, e do cachorro do casal. "Estamos grávidos", escreveu.

No ensaio fotográfico, ela exibe a barriguinha e uma imagem do ultrassom que mostra o bebê. "Nos últimos três meses refletindo, planejando, ainda não acreditando e sonhando com o que o futuro reserva pra gente... Seja o que for, vamos juntos, tem uma vida nova aqui dentro e estamos muito felizes em compartilhar essa notícia com vocês nesse dia tão especial", escreveu também na legenda da postagem no Instagram.