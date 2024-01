Ator de 'Esqueceram de Mim' é internado durante julgamento por agressão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Devin Ratray, o Buzz de "Esqueceram de Mim", foi internado nesta semana, segundo o site TMZ.

O ator foi internado em Nova York em "estado crítico". Segundo o TMZ, os advogados dele não divulgaram a causa da internação, mas afirmaram que Devin já recebeu alta desde então.

A internação adiou o julgamento de Devin por violência doméstica. Ele deveria ter comparecido ao tribunal em Oklahoma ontem, mas seus advogados informaram ao juiz que não seria possível devido à emergência médica. O julgamento foi remarcado para fevereiro.

Uma ex-namorada acusa o ator de tê-la agredido em 2021. Devin teria empurrado, socado e sufocado a vítima durante uma briga em dezembro daquele ano. Ela também relata que, na ocasião, ele disse: "É assim que você vai morrer".

Devin também é acusado de estupro. A mesma ex-namorada afirma que, em 2017, foi drogada e abusada no apartamento do ator: "Lembro-me de acordar e não conseguir me mexer. Não conseguia abrir os olhos, mas podia ouvir o que estava acontecendo e sentir o que estava acontecendo. Eu sabia que as outras duas pessoas tinham ido embora e eu ainda estava no sofá".