Sem humor, Globo levará programa de Marco Luque com Seu Barriga para a TV aberta

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Na tentativa de ter mais programas de humor na sua programação, a Globo vai trazer mais atrações do gênero produzidas pelo Multishow para a programação de TV aberta.

Ainda neste primeiro semestre, a emissora vai exibir a primeira temporada de "No Corre", sitcom protagonizada por Marco Luque e que foi ao ar no ano passado. O horário ainda não está definido e nem a data de estreia, mas a exibição deverá ser aos domingos.

A informação foi confirmada pela reportagem pelo Multishow. O canal de variedades da Globo na TV paga também confirma que o seriado terá uma segunda temporada, que será produzida ainda neste ano.

A trama de "No Corre" se passa no bairro da Mooca, quando Jackson Faive (Marco Luque), chega ao ponto de encontro de alguns de motoboys e se junta a eles, dividindo parcerias, os perrengues e as situações mais hilárias vividas pelo grupo.

Além de Luque, o elenco do programa conta com diversos nomes famosos, como Gaby Amarantos, Érico Brás e Lúcio Mauro Filho.

A presença mais ilustre, porém, é a de Edgar Vivar, ator conhecido por ser o Seu Barriga no seriado "Chaves", um clássico da TV mundial, exibido pelo SBT até 2020. Ele faz parte do elenco fixo no papel de Seu Manolo, e falando um português perfeito.

Para 2024, a Globo tem a ideia de exibir mais atrações de humor feitas para a TV paga. A temporada de 2023 de "Vai que Cola", por exemplo, também será mostrada em TV aberta neste ano.

Leia Também: Ex-jornalista da Globo baleada no Carnaval recebe alta