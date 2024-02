Ronaldinho Gaúcho participa do reality No Limite na Turquia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ronaldinho Gaúcho, 43, está participando de um reality show na televisão turca. O Survivor é o formato original que no Brasil ganhou o nome de No Limite.

A participação de Ronaldinho no elenco foi revelada nas redes sociais do Survivor Turquia. O perfil do reality publicou um trecho do programa em que Ronaldinho ri da fala de outro participante. "Depoimento de Nagihan que fez Ronaldinho rir", diz a legenda.

Na internet, a participação do ex-jogador no reality turco fez sucesso e já levantou torcida. "O homem é viciado em viver", comentou um usuário do X (Twitter). "Mais um título para a conta do bruxo", falou outro.

