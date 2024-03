'Soltar a franga' e 'manda bala': Gisele Bündchen ensina palavras brasileiras a Jimmy Fallon

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A brasileira Gisele Bündchen, 43, foi a convidada especial do Tonight Show Starring Jimmy Fallon e resolveu ensinar o apresentador a falar algumas palavras e termos brasileiros (veja o vídeo abaixo).

Ela o desafiou, primeiro, a adivinhar o que significaria "fofo" e deu duas opções a ele: alguém legal ou um ensopado com carne. Jimmy acertou.

Depois, foi tornando a etapa mais difícil e engraçada ao perguntar o que seria o termo "soltar a franga". "Você é chique ou significa se solte"? Perguntou ela, para uma resposta correta de Fallon.

A última questão do desafio foi ele tentar acertar o que era "manda bala". Fallon errou ao optar pela opção "dance comigo". Na atração, Gisele aproveitou para divulgar seu novo livro de receitas Nourish: Simple Recipes to Empower Your Body and Feed Your Soul.