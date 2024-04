Band escala Adriana Araújo para bater de frente com Andréia Sadi na TV paga

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Apresentadora do Jornal da Band, a jornalista Adriana Araújo vai ter um programa no BandNews, o canal de notícias do Grupo Bandeirantes na TV por assinatura. É o Entre Nós, que será exibido no horário da tarde e vai competir com o Estúdio i, comandado por Andréia Sadi na GloboNews.

A atração já é exibida na rádio BandNews FM com sucesso, e agora vai para a TV paga com o objetivo de elevar os números da faixa vespertina. A CNN e a Jovem Pan, que brigam pelo segundo lugar, também são alvos.

O Entre Nós terá novo formato em relação ao que era feito ao rádio. Junto com Adriana, estarão os jornalistas Juliana Rosa, Thaís Dias e Renan Sukevicius. O programa terá opinião e informação em tempo real.

É o retorno de Adriana Araújo aos canais de notícias da TV brasileira. Por muito tempo, ela foi âncora do talk-show Entrevista Record na Record News, canal de notícias da emissora de Edir Macedo.

À reportagem, Adriana se disse muito feliz com o novo desafio e que promete um time afiliado para passar a informação aos telespectadores.

"O Entre Nós foi meu nascimento na rádio BandNews FM. E foi espetacular em apenas dois anos me sentir em casa, conectada com o público e fazendo jornalismo de forma responsável, criteriosa, mas muito à vontade, sem um formato engessado. O programa é entre nós mesmo. Uma conversa clara, direta e com muito dinamismo", afirma.

"Agora nosso desafio é fazer com que os telespectadores da BandNewsTV também se sintam em casa e desejem me fazer companhia e ficarem bem informados. Estou muito animada com o desafio e junto com os meus colegas Juliana Rosa, Thaís Dias e Renan Sukevicius vamos montar um time afinado. Não tenho dúvidas", completa Adriana.

Além do Entre Nós, Adriana Araújo segue como apresentadora do Jornal da Band, juntamente com Eduardo Oinegue, Paloma Tocci e Joana Treptow.