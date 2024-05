Jovem Pan faz mudanças e contrata apresentadora Patricia Costa, ex-Record

(FOLHAPRESS) - A Jovem Pan fez movimentações nesta segunda-feira (6). O canal de notícias de Antônio Augusto do Amaral Carvalho Filho, o Tutinha, contratou a apresentadora Patrícia Costa, que trabalhou por 16 anos na Record.

Patrícia assumirá o comando da editoria JP Sustentável no site da Jovem Pan e fará participações regulares nos jornais da emissora, como o Jornal da Manhã, exibido na faixa matinal.

Patrícia será responsável por liderar a cobertura da COP 30, que será realizada em Belém (PA), em 2025, e fornecer análises profundas sobre sustentabilidade, impacto ambiental e as conexões entre crescimento econômico e bem-estar social.

"Receber o convite para fazer parte do Grupo Jovem Pan e ainda trabalhar com um tema tão atual e em discussão no mundo inteiro, é a realização de um sonho", afirma Patrícia à reportagem.

"Estou entusiasmada em contribuir para um projeto multiplataforma que leva informação onde você estiver e no formato que cada um gosta de assistir", conclui.

Patrícia Costa foi âncora de diversos telejornais da Record, como Fala Brasil e Domingo Espetacular, além de ter sido apresentadora da previsão do tempo do Jornal da Record por sete anos. Sua saída aconteceu em julho do ano passado.

Se Patrícia chegou, houveram saídas na Jovem Pan. Marcos Pera, chefe de reportagem da Jovem Pan, e Victor Moraes, repórter que cobria o dia a dia de São Paulo, foram dispensados.

Pera estava na função desde 2021 e dividia o comando com outros executivos. Já Victor Moraes estava desde 2016, e chegou a comandar diversos programas. A Jovem Pan confirma as saídas.

