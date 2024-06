Ambientada na Bahia, 'Renascer' marca menos audiência que outras novelas em Salvador

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - No ar desde janeiro, o remake de "Renascer" não está empolgando na audiência em Salvador, capital da Bahia, onde a trama escrita por Bruno Luperi se passa –mais especialmente em Ilhéus.

A novela da Globo chegou, por duas vezes, a ser a novela inédita menos vista da emissora, algo absolutamente incomum para uma trama exibida em horário nobre.

Índices de audiência obtidos pelo F5, entre os dias 21 e 22 deste mês, mostram que a produção ficou atrás de "No Rancho Fundo", exibida às 18h, e "Família é Tudo", trama das 19h, nos dois dias.

'No Rancho Fundo' marcou 26 pontos nessas datas e foi a produção mais vista em ambos os dias. Já 'Família é Tudo' conseguiu 26 pontos no dia 21, e 25 pontos no dia 22. "Renascer" marcou 24 pontos tanto em um quanto em outro.

"Renascer" também ficou próximo da reprise de "Alma Gêmea" (2005), que conseguiu 23 pontos nos dois dias, e ficou a apenas um ponto da produção protagonizada por Marcos Palmeira.

Para Juliano Trindade, pesquisador de novelas e formado em comunicação pela UFS (Universidade Federal de Sergipe), os índices de audiência abaixo do esperado na Bahia se explicam por causa da falta de imagens que remetam ao estado.

"O remake de 'Renascer' dá a impressão de se passar em qualquer lugar do país, não exatamente na região de Ilhéus, na Bahia, um local solar. É uma novela com muito mais cara de ser feita em estúdios do que sua versão original", analisa.

Para tentar reverter a situação, especialmente visando a sua reta final, "Renascer" tem sofrido edições e teve o aumento de sua divulgação em intervalos comerciais da emissora. A trama, porém, já é o maior sucesso comercial da história da faixa.

A produção ficará no ar até setembro, quando dará lugar para "Mania de Você", folhetim que marca o retorno de João Emanuel Carneiro para o horário nobre da emissora.