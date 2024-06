'Acho de quinta ele dar engajamento para esse povo', diz David Brazil sobre Neymar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estou tão animado que se tiver um item até R$ 30 mil eu arremato. Se passar disso não, que eu tô quebrado", falou David Brazil ao chegar ao 4º Leilão do Instituto Projeto Neymar Jr., nesta segunda-feira (3) em São Paulo.

Vestindo um terno Balmain da semana de moda de Paris, presenteado pelo próprio Neymar, David afirmou que costuma dar broncas no jogador quando considera que ele ultrapassou limites.

"Acho de quinta ele ficar batendo boca na internet. Um homem desse, com um nome desse, como vai ficar dando engajamento para esse povo?", lamentou David na entrada do evento, que reuniu vários amigos e parceiros do atacante.

"Eu vejo aquilo e sofro! Eu falo: 'Juninho, não vale a pena'. Mas ele é um menino esquentado.", continuou o influenciador, que é próximo de Neymar há 15 anos.

"Quem o conhece sabe que é uma pessoa incrível, um ser humano maravilhoso", elogiou ele, emendando uma bronca ao jogador: "Juninho, titia vai dar na sua bunda!"

