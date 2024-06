Disney vai lançar documentário sobre Priscila Belfort, que sumiu há 20 anos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Disney vai lançar ainda neste ano um documentário sobre a história de Priscila Belfort, irmã do lutador Vitor Belfort, que desapareceu em 2004 misteriosamente.

A data de estreia ainda não foi definida. A mãe de Priscila, Jovita Belfort, ajudou na produção. Ela cedeu mais de duas mil horas de materiais de arquivo e fotos inéditas de Priscila Belfort.

"Eu tenho três netos que só ouvem falar da Priscila, e achei que estava na hora deles conhecerem a Priscila", disse Jovita.

O documentário promete chegar o mais próximo possível de um desfecho para acabar com as especulações sobre o assunto.

"Mergulhamos no universo de Priscila. Pensamos como iríamos contar esse quebra-cabeça. Por que ninguém some à luz do dia, em avenida movimentada, do nada", diz Bruna Rodrigues, uma das diretoras da produção.

Priscila trabalhava na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, no Centro do Rio de Janeiro. Desapareceu no dia 9 de janeiro de 2004, após sair do trabalho para almoçar.

A demora em voltar para casa deixou sua família desesperada. O desaparecimento foi divulgado dois dias depois, no site do irmão lutador. A festa de aniversário da mãe, prevista para o dia seguinte do desaparecimento, foi suspensa.

Não houve nenhum pedido de resgate. Nos meses seguintes, os parentes levantaram várias possibilidades para o sumiço, inclusive algum tipo de confusão mental. Segundo a família, ela já havia sofrido lapsos de memória no passado, mas nunca a ponto de perder o contato com os parentes.

Embora a polícia trabalhe com a hipótese de homicídio e não de sequestro, já que nunca houve um pedido de resgate, a família de Vitor acredita que Priscila esteja viva até os dias de hoje.

Segundo Jovita, por causa do documentário e antes mesmo do lançamento, a polícia do Rio de Janeiro reabriu o inquérito sobre o desaparecimento.