Ex-Globo, Flávia Alvarenga é contratada pela TV Justiça

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Flávia Alvarenga é a mais nova funcionária da TV Justiça. Neste sábado (8), a emissora anunciou a contratação da apresentadora, que foi demitida em março da Globo após 23 anos. "Flávia está de casa nova. Bem-vinda"

Setorista de política em Brasília na antiga casa, Flávia irá integrar o time da nova empresa durante a transmissão das Sessões Plenárias do Supremo Tribunal Federal e também no programa Plenárias.

"A gente tem uma missão, que é explicar de forma bem simples e fácil o que é que está sendo discutido e também o resultado dos julgamentos", disse a jornalista que também anunciou a sua contratação pela TV Justiça: "Sou a nova apresentadora direto do plenário e vou detalhar as pauta das sessões do Supremo Tribunal Federal", completou.

Flávia contou que também irá comandar debates no estúdio com "participação das consultoras jurídicas". "Será para ajudar a gente a entender melhor e ensinar tudo. A partir de agora eu te espero aqui na TV Justiça", concluiu.

Flávia Alvarenga trabalhou na Globo de 2001 até março. Por muito tempo, foi apresentadora da previsão do tempo de telejornais nacionais da emissora, especialmente entre 2008 e 2016. No ano seguinte, ela voltou a Brasília e passou a ser repórter política do Jornal Hoje e do Jornal da Globo.